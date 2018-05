Fussball wurde Cedric in die Wiege gelegt. «Mein Vater hat schon Fussball gespielt. Schon als Kind war ich oft in Stadien. Wir haben auch zuhause am Fernsehr viele Matches verfolgt. So kam ich sehr schnell zum Fussball», sagt der 21-jährige Stürmer.

Nun als St.Galler im kybunpark

Itten kennt das St.Galler Stadion schon gut. «Schon als ich mit Basel im Kybunpark gespielt hat, war es ein spezielles Gefühl. Das Stadion brannte. Ich habe mich immer auf diese Spiele gefreut. Und jetzt als St.Galler hier zu spielen ist natürlich ein sehr schönes Gefühl», sagt der Stürmer. Itten ist seit Januar in Ausleihe vom FC Basel.

Ziel: Nationalmannschaft

Seine Stärken sieht der Basler bei seinem Körper. «Ich bin recht gross und bringe sehr viel Kraft mit», sagt er. Als Stürmer habe er viel Energie, immer die Nase vorn. «Privat bin ich eher der ruhigere Typ.»

Cedric Ittens Ziel: «Ich hoffe ich kann so lange wie möglich Fussballprofi zu sein. Mein grosses Ziel ist die Nationalmannschaft.»

Beim letzten Spiel gegen Basel im Februar im Joggeli traf Itten zweimal gegen seinen Heimclub. Mal sehen, ob er auch in St.Gallen zuschlägt. Am Sonntag empfängt der FCSG die Nummer 2 der Liga im kybunpark. Anpfiff ist um 16 Uhr.

(red.)