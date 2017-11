Mann bringt Polizei Rakete auf den Posten

Spezialisten begutachten die vorbeigebrachte Granate vor der Berner Waisenhaus-Polizeikaserne. © BERNER KANTONSPOLIZEI VIA TWITTER

Eine Privatperson hat am Dienstag eine Rakete auf die Polizeiwache am Berner Waisenhausplatz gebracht. Diese Person hatte sie in einem Haus gefunden. Glücklicherweise handelte es sich nur um Übungsmunition.