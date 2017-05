Privatkredite finanzieren Autos und überbrücken Geldprobleme

Wenn plötzlich eine unerwartet hohe Rechnung ins Haus flattert, überbrücken so manche mit Hilfe eines Privatkredits. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTOF SCHUERPF

In der Schweiz hat schon jede dritte erwachsene Person einen Privatkredit aufgenommen. Am häufigsten werden damit finanzielle Engpässe überbrückt oder Autos gekauft. Vor allem Jüngere investieren dieses Geld auch in die Aus- und Weiterbildung.