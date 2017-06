Publikumspreis für Schweizer Comedy-Trio

Der Jurypreis ging an die junge Österreicherin Lisa Eckhart. Der deutsche Kabarett-, Comedy- und Satirepreis wird in drei Kategorien vergeben und ist mit insgesamt 10’000 Euro dotiert. Unter den neun Nominierten sei am finalen Wettbewerb im Bonner Theater Pantheon eine regelrechte «Kleinkunst-Olympiade» ausgebrochen, teilte das Theater am Donnerstag mit.

Den Publikumspreis «Beklatscht und Ausgebuht» erhielten Starbugs – das sind die drei Berner Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel – laut Medienmitteilung, weil sie mit «ihrer präzisen, verrückten, temporeichen, ja atemberaubenden ‘Visual Comedy’» vom Publikum wahre Beifallsstürme geerntet hätten.

(SDA)