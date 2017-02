Produzenten erachten Waadtländer Süssgetränke-Steuer als ungerecht

Die Getränke-Produzenten halten wenig vom Waadtländer Entwurf einer Süssgetränke-Steuer. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/JUAN KARITA

Der Entwurf der Waadtländer Regierung für eine Steuer auf Süssgetränken zur Finanzierung der Zahnarztkosten kommt in der Getränkebranche nicht gut an. Sie bezeichnet den Vorschlag als ungerecht und zweifelt an der Effizienz.