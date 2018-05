Projektabkommen für private Unternehmen und Landwirtschaft

Aussenminister Ignazio Cassis (vorne rechts) und sein beninischer Amtskollege Aurélien Agbénonci bei der Unterzeichnung eines Projektabkommens. Hinten Benins Präsident Patrice Talon (links) und Bundespräsident Alain Berset. © Keystone/PETER KLAUNZER

Die Schweiz will im westafrikanischen Land Benin private Unternehmen fördern. Aussenminister Ignazio Cassis und sein beninischer Amtskollege Aurélien Agbénonci unterzeichneten dazu am Dienstag in Bern ein Projektabkommen.