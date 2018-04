Prominente Abwesende im WM-Aufgebot

Von Meister ZSC Lions selektionierte Fischer den Verteidiger Dave Sutter sowie die Stürmer Chris Baltisberger, Fabrice Herzog und Reto Schäppi. Von Lugano stösst der beste Playoff-Torschütze Gregory Hofmann (14 Treffer) zur Nationalmannschaft, die sich am Montag und Dienstag in Zürich-Oerlikon den letzten Schliff für die WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) holt.

Von zahlreichen Spielern erhielt Fischer Absagen, die medizinisch begründet wurden, so unter anderen von den Meisterspielern Patrick Geering (kaputtes Schultergelenk), Christian Marti und Pius Suter (beide Handverletzung). Weil sie ebenfalls angeschlagen sind, erklärten Luganos Verteidiger Philippe Furrer sowie die beiden Klotener Stürmer Denis Hollenstein und Vincent Praplan Forfait für den Titelkampf in Kopenhagen.

Kein Thema war offenbar Meistergoalie Lukas Flüeler. Fischer entschied sich bereits im Verlauf der letzten Woche für den international wesentlich erfahreneren Reto Berra an der Seite des gesetzten Leonardo Genoni. Der Davoser Keeper Gilles Senn als voraussichtliche Nummer 3 komplettiert das Torhütertrio an der WM.

Das aktuelle Aufgebot besteht aus 27 Spielern, 25 Spieler darf Fischer für die WM nominieren. Folglich werden im Lauf der Woche noch zwei Spieler, voraussichtlich ein Verteidiger und ein Stürmer, ausscheiden.

Je nach Verlauf der NHL-Playoffs könnten im Verlauf des WM-Turniers weitere Spieler aus Nordamerika zum Team stossen. Für Nashville zum Beispiel mit Roman Josi und Kevin Fiala sind die Playoffs frühstens am kommenden Wochenende vorbei. Eine Variante wäre ausserdem Timo Meier von den San Jose Sharks.

Das Schweizer Aufgebot für das Trainingslager (ab 30. April) vor der WM in Dänemark (4. bis 20. Mai). Tor (3): Reto Berra (Anaheim Ducks/NHL; San Diego Gulls/AHL), Leonardo Genoni (Bern), Gilles Senn (Davos). – Verteidigung (9): Raphael Diaz (Zug), Michael Fora (Ambri), Lukas Frick (Lausanne), Joël Genazzi (Lausanne), Dean Kukan (Cleveland Monsters/AHL), Mirco Müller (New Jersey Devils/NHL), Jonas Siegenthaler (Hershey Bears/AHL), Dave Sutter (ZSC Lions), Ramon Untersander (Bern). – Sturm (15): Sven Andrighetto (Colorado Avalanche/NHL), Chris Baltisberger (ZSC Lions), Enzo Corvi (Davos), Gaëtan Haas (Bern), Fabrice Herzog (ZSC Lions), Gregory Hofmann (Lugano), Simon Moser (Bern), Nino Niederreiter (Minnesota Wild/NHL), Damien Riat (Genève-Servette), Noah Rod (Genève-Servette; San Jose Barracuda/AHL), Thomas Rüfenacht (Bern), Reto Schäppi (ZSC Lions), Tristan Scherwey (Bern), Joël Vermin (Lausanne), Samuel Walser (Davos).

(SDA)