Prominenter Rapper in Tansania wegen kritischen Songs festgenommen

Der Rapper Nay wa Mitego ist in Tansania wegen Kritik an der Staatsführung festgenommen worden. (Bild Instagram) © Instagram

Im ostafrikanischen Tansania ist der prominente Rapper Nay wa Mitego wegen Kritik an der Staatsführung festgenommen worden. «Es ist wahr, ich bin in Haft», schrieb der Musiker am Sonntag im Onlinedienst Instagram.