Promis beten für Berlin

Unter dem Hashtag #prayforberlin haben sich im Verlaufe der Nacht viele Menschen zu dem mutmasslichen Anschlag geäussert, darunter auch Prominente. Auch der Hashtag «IchbineinBerliner» wird rege genutzt. Es ist das wohl bekannteste Zitat aus der Rede John F. Kennedys am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg in West-Berlin.

Sänger Adel Tawil, der selbst aus Berlin stammt, meldete sich auf Facebook und drückte sein Beileid aus.



Auch Natascha Ochsenknecht wohnt offenbar direkt bei der Gedenkkirche, wo der Lastwagen in die Menge fuhr. Sie kann noch nicht fassen, was in Berlin geschehen ist.



Musiker wie Lena Meyer-Landrut, Sido und Bushido, die alle in Berlin Zuhause sind, posten auf ihren Facebook- und Twitter-Accounts Bilder oder Worte, die ihre Trauer ausdrücken.



Auch Sportler wie Lukas Podolski, der aus Köln stammt, gedenken auf den sozialen Medien den Opfern.



Jan Böhmermann hatte gestern einen Auftrott im Tempodrom mit dem Berliner Musiker Olli Schulz. Rund drei Kilometer lag der Auftrittsort der Beiden von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund der Ereignisse haben Olli Schulz und Jan Böhmermann ihre Show abgebrochen. Sie fänden noch nicht die richtigen Worte für dieses schreckliche Ereignis und könnten jetzt keine gute Laune verbreiten, sagten sie zu ihren Fans.



Nicht nur Prominente trauern, auch Politiker, Vereine und viele Berliner zeigen sich auf Twitter nachdenklich und voller Mitgefühl.

Mit den Gedanken in der Hauptstadt: Unser tiefes Mitgefühl gilt den Opfern, Familien und Angehörigen. #Breitscheidsplatz #prayforberlin pic.twitter.com/D33rl280Ly — Hamburger SV (@HSV) 19. Dezember 2016

Schuld sind weder Flüchtlinge, noch Merkel, noch die Gutmenschen. Schuld ist ein einzelner kranker Mensch.#prayforberlin#Breitscheidplatz — Maurice (@maurice_woah) 19. Dezember 2016

Bundespräsident Johann Schneider-Ammann zeigt sich ebenfalls betroffen und twittert, er sei in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer.

Tief betroffen von den tragischen Ereignissen in Berlin. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. #BundespräsidentCH — J N Schneider-Ammann (@_BR_JSA) 19. Dezember 2016

Auch Barack Obama und Eu-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker meldeten sich via Twitter und bekundeten ihr Beileid, aber auch ihre Unterstützung.

