Protest in Ku-Klux-Klan-Kutten bei Anhörung für Trumps Minister

Demonstranten in Ku-Klux-Klan-Kutten störten am Dienstag die Sitzung in Washington. © Keystone/EPA/JIM LO SCALZO

Zum Auftakt der Anhörungen im US-Senat zu den Minister-Kandidaten von Donald Trump ist es zum Eklat gekommen. Demonstranten in Ku-Klux-Klan-Kutten störten am Dienstag die Sitzung in Washington.