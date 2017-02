Proteste gegen Rückgabe der Isaakskathedrale an die Kirche

Die Isaaks-Kathedrale in St. Petersburg ist für rund 10'000 Besucher ausgelegt. © KEYSTONE/EPA/ANATOLY MALTSEV

In St. Petersburg haben am Sonntag rund 2500 Menschen gegen die Rückgabe der Isaakskathedrale an die russisch-orthodoxe Kirche protestiert. Demonstranten trugen Spruchbänder wie «Russland ist ein laizistischer Staat» und «Patriarchat – Hände weg von St.