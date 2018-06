Proteste in den USA gegen Trennung von Einwandererfamilien

Migranten in Mexiko auf dem Weg an die Grenze zu den Vereinigten Staaten. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/REFUGIO RUIZ

In der USA sind am Freitag hunderte Menschen gegen die Trennung von illegal eingewanderten Eltern und ihren Kindern auf die Strasse gegangen. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Justizministerium in Washington und riefen «Familien gehören zusammen».