Proteste in Rumänien gehen trotz frostiger Temperaturen weiter

Trotz frostiger Temperaturen demonstrieren tausende Rumäninnen und Rumänen gegen ihre Regierung. © KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC

Dauerprotest trotz frostiger Temperaturen: Bei Minus zehn Grad Celsius haben in der rumänischen Hauptstadt Bukarest am Samstagabend etwa 5000 Menschen den zwölften Tag in Folge den Rücktritt der sozialliberalen Regierung verlangt.