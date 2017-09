Proteste in Tunesien gegen neues Amnestie-Gesetz

In Tunesien haben zahlreiche Menschen gegen ein neues Amnestie-Gesetz protestiert. © KEYSTONE/AP/HASSENE DRIDI

In Tunesien haben zahlreiche Menschen gegen ein neues Amnestie-Gesetz protestiert. Dieses Gesetz soll in Korruption verwickelte Angehörige der früheren Führung vor Strafverfolgung bewahren.In der Hauptstadt Tunis zogen am Samstag rund 1500 Demonstranten durch die zentrale Avenue Habib Bourguiba.