Proteste und Rücktrittsforderung gegen brasilianischen Präsidenten

Der Präsident soll gehen, fordern diese Demonstranten in der brasilianischen Metropole São Paulo. © KEYSTONE/EPA EFE/FERNANDO BIZERRA JR

Vor dem Hintergrund eines Korruptionsskandals haben Demonstranten in Brasilien den Rücktritt von Präsident Michel Temer gefordert. Zu Protestaktionen kam es am Sonntag etwa in São Paulo und in Rio de Janeiro, wo sich Hunderte Menschen versammelten.