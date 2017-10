Prozess gegen elf inhaftierte Menschenrechtler in Istanbul begonnen

Vor dem Gerichtsgebäude im Istanbuler Bezirk Caglayan fordern Menschenrechtsaktivisten die Freilassung der Inhaftierten. © Keystone/EPA/ERDEM SAHIN

Nach 100 Tagen Untersuchungshaft in der Türkei hat am Mittwoch in Istanbul der Prozess gegen elf Aktivisten begonnen. Ihnen wird «Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation» beziehungsweise «Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen» vorgeworfen.