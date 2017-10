Prozess gegen mutmasslichen Spion geht weiter

Belastetes deutsch-schweizerisches Verhältnis wegen Spionage: Schweizer Flagge auf dem Dach der Botschaft vor der Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin. (Archivbild August dieses Jahres) © KEYSTONE/EPA/ALEXANDER BECHER

Nächste Etappe im Prozess um den mutmasslichen Schweizer Spion, der einen Maulwurf in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung platziert haben soll: Am (heutigen) Donnerstag will der Beschuldigte selbst eine Aussage machen.