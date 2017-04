Prozess gegen Rapper Suge Knight nach Mordanklage Anfang 2018

Coen nach Angaben der «Los Angeles Times». Der 51-jährige Knight war im Januar 2015 festgenommen worden. Er soll bei Los Angeles mit seinem Truck zwei Männer auf einem Parkplatz überfahren haben und dann geflüchtet sein. Ein 55-Jähriger starb bei dem Vorfall. Der Musiker bestreitet jede Schuld. Er habe in Notwehr gehandelt.

Knight sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er wechselte mehrmals seine Anwälte, was zu Verzögerungen in dem Verfahren führte. Dem mehrfach vorbestraften Gründer des umstrittenen Labels «Death Row Records» droht im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft.

Knight soll eine der Schlüsselfiguren im US-Rapper-Krieg der 90er Jahre gewesen sein, als sich die Musik-Szenen der Ost- und Westküste bekämpften.

