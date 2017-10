Prozess wegen Giftmords an Kim-Halbbruder begonnen

Tatort Flughafen von Kuala Lumpur: Der Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Jong Nam, spricht nach der Giftattacke mit Sicherheitsbeamten. Wenig später stirbt er. (Archivbild) © KEYSTONE/AP FOOTAGE FROM KUALA LUMPUR AIRPORT SECURITY CAMERAS

Vor einem Gericht in Malaysia hat am Montag der Prozess wegen des Giftmords am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un begonnen. Die beiden des Mordes verdächtigten Frauen haben zum Prozessauftakt auf unschuldig plädiert.