Prügelei an Melser Fasnacht – drei Verletzte

Zur Auseinandersetzung kam es am Dienstagmorgen um ca. 03:00 Uhr an der Wangserstrasse in Mels. Gemäss der Kantonspolizei St.Gallen kam es während des Fasnachtstreibens zur Schlägerei. Dabei gingen die Beteiligten im Innen- und Aussenbereich der FC Bar des Fussballclubs Mels aufeinander los.

Beim FC Mels heisst es, dass es im Innern zu einer kurzen Rangelei gekommen sei. «Danach war es in der Bar wieder friedlich», sagt der Präsident des FC Mels Andreas Scherrer. «Ich habe heute Donnerstag Kontakt mit dem Barchef gehabt. Er sagte mir, dass es keine Auffälligkeiten in der Bar selbst gab.»

Um den genauen Hergang und und alle Beteiligten zu eruieren, bittet die Polizei um Hinweise.

(lae)