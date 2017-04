Spiel zogen die Pariser nach Punkten mit Leader Monaco gleich, allerdings haben sie ein Spiel mehr absolviert. Monaco, dessen Champions-League-Aufenthalt in Dortmund (3:2 im Viertelfinal-Hinspiel) wegen des Sprengstoffanschlags auf den BVB-Bus länger als geplant dauerte, tritt am Samstag zuhause gegen Dijon an.

(SDA)