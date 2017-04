Cavani (links) brachte Paris Saint-Germain in Führung © KEYSTONE/AP/DAVID VINCENT

Paris Saint-Germain kommt im Nachtragsspiel der 31. Ligue-1-Runde in extremis um einen Punktverlust im Meisterrennen herum und gewinnt in Metz 3:2. Der Titelverteidiger siegte durch ein Tor von Blaise Matuidi in der 93. Minute. Kurz davor hatte das Heimteam einen Lattenschuss zu beklagen gehabt.