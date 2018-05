PSG nach Sieg erneut Cupsieger

Das Duell der Gegensätze brachte den erwarteten Sieger hervor. Les Herbiers, das in der 3. Division eine Runde vor Schluss den Klassenerhalt noch nicht gesichert hat, hielt allerdings gut mit. Für die Differenz sorgten die Südamerikaner Giovani Lo Celso (26.) und Edinson Cavani (74./Foulpenalty) mit ihren Toren.

Das mit über 500 Millionen Euro Jahresbudget ausgestattete Paris Saint-Germain ist in den beiden französischen Cupwettbewerben nunmehr seit 42 Partien ungeschlagen. Den Ligacup gewann PSG in diesem Jahr zum fünften Mal in Serie, den Verbandscup zum vierten Mal in Folge. Die letzte Niederlage in einem nationalen K.o.-Spiel setzte es im Januar 2014 ab (1:2 gegen Montpellier).

Les Herbiers (3.) – Paris Saint-Germain 0:2 (0:1). – 73’772 Zuschauer (im Stade de France/Saint-Denis). – Tore: 26. Lo Celso 0:1. 74. Cavani (Foulpenalty) 0:2.

(SDA)