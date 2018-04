PSG vermeidet Niederlage in extremis

Hier der Sieger, am Ende der Pechvogel: Saint-Etiennes Mathieu Debuchy (li.) unterlief in der Nachspielzeit ein Eigentor © KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI

Paris Saint-Germain verhindert in Saint-Etienne die erste Niederlage seit dem 21. Januar (1:2 in Lyon) und zuletzt neun Siegen in Serie in extremis.In der zweiten Minute der Nachspielzeit lenkte Saint-Etiennes Mathieu Debuchy eine Flanke ins eigene Tor ab.