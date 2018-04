PSG wieder im Cupfinal

Kylian Mbappé schiesst PSG in den Cupfinal © KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Paris Saint-Germain ist im französischen Cup weiter eine Macht. Das 3:1 im Halbfinal gegen Ligakonkurrent Caen ist der 41. Erfolg in Serie der in den letzten drei Jahren siegreichen Pariser.Im Final trifft Frankreichs Krösus am 8. Mai auf den Drittligisten Les Herbiers.