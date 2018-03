Pulsiv – Es kann weh tun, wenn man liebt

Doch erst auf ihrem gemeinsamen Abitur-Abschlussball standen die zwei gemeinsam auf der Bühne – mit dem Klassiker «Time of My Life».

Obwohl damit der Grundstein für eine gemeinsame Karriere gelegt war, gingen beide erst einmal einzeln ihren Weg. Denise bekam schliesslich ihren ersten Plattenvertrag und war schon im Jahr 2000 als Vor-Act von Oli P. und den A*Teens auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, während Christoph als Lead-Sänger einer lateinamerikanischen Formation unterwegs war. Irgendwann fingen beide in der Gala- und Partyband Tivoli an – am Mikrophon und am Keyboard.

Und kurz darauf war es dann soweit: Die beiden entschlossen sich dazu, als Duo weiterzumachen und gründeten das Duo «Chris & Denise». 2008 wurde dann das Produzenten-Team Bruletti/Haselsteiner (Köln/Frankfurt) auf die beiden aufmerksam und der Stein kam ins Rollen. Der Duo-Name änderte sich zum Künstler-Pseudonym «Chris & Louise» und mit den Songs «Kein Pardon, kein Zurück», «Wahnsinn, einfach Wahnsinn» und «Nur bei Nacht» begannen die beiden, auf sich aufmerksam zu machen. Wie es sich für ein professionelles Duo mit Schlagervertrag gehört, folgten zahlreiche TV-Auftritte, viel Radio-Airplay und auch Gastauftritte mit Schlagersängerin Liane, dem Alpentrio Tirol, den Feldbergern und vielen anderen Künstlern.

Und nun wird mit Pulsiv ein brandneues Kapitel in der Geschichte von Denise und Christoph aufgeschlagen – und das mit Furore! Jeder weiss, dass es Volksmusik- und Schlager-Künstler wie Sand am Meer gibt, und so manches Mal begrenzt dieses Genre die kreativen Ideen, die Möglichkeiten und die Freiheit leidenschaftlicher Musiker. So sprengen die zwei mit Pulsiv nun alle Ketten. Bei solch starken, charismatischen Stimmen kein Wunder – während beide eine sehr sanfte, behutsame Art zu singen an den Tag legen, die eine unheimliche Wärme ausstrahlt, so legt Christoph phasenweise gerne eine kühne Attitüde an den Tag, die locker-rockig und augenzwinkernd daherkommt. Und Denise? Nun, Denise bereichert jedes Musikstück mit einem kernigen Classic-Rock-Touch, wie man ihn sonst nur von Marie Fredriksson der schwedischen Erfolgsgruppe Roxette kennt.

Pulsiv bietet substanzvolle Musik, die man immer und überall hören will. Musik, die Musikliebhaber jeglicher Couleur ansprechen kann. Pulsiv geht unter die Haut, auch wenn es mal keine Ballade ist. Pulsiv bringt Euphorie und Freude, auch in Momenten, in denen ruhigere Töne angeschlagen werden. Mit innovativen Songstrukturen voller Power und Charakter-Vocals mit hohem Wiedererkennungswert, begeben sich Denise und Christoph auf die Reise. (solis music)