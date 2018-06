Russland will «geeinte und florierende» EU

Der Präsident Russlands, Wladimir Putin, sagte in einem Interview mit dem österreichischen Fernsehen ORF, dass er kein Interesse an einer instabilen EU habe. © KEYSTONE/APA/ORF/DANIEL HACK

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, sein Land strebe eine Spaltung der EU an. «Wir verfolgen nicht das Ziel, etwas oder jemanden in der EU zu spalten», sagte Putin im österreichischen Sender ORF vor seinem Besuch in Wien am Dienstag.