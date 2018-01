Putin badet in eisig kaltem Wasser

Aus Anlass des Epiphanias-Festes der orthodoxen Kirche: Der russische Präsident Wladimir Putin - umgeben von Popen und Ikonen - taucht bei minus fünf Grad Celsius in den Seliger-See nordwestlich von Moskau. © Keystone/AP POOL SPUTNIK KREMLIN/ALEXEI DRUZHININ

Viele Russen haben in der Nacht zum Freitag aus Anlass des Epiphanias-Festes der orthodoxen Kirche ein Bad in eisigen Gewässern genommen. Auch der russische Präsident Wladimir Putin wagte sich in das kalte Wasser.