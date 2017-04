Putin und Lukaschenko erklären Krise für beendet

Einigen sich auf bessere Beziehungen zwischen ihren Ländern: der russische Präsident Wladimir Putin (links) und sein weissrussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko in St. Petersburg. © KEYSTONE/EPA AP POOL/DMITRI LOVETSKY / POOL

Die Präsidenten Russlands und Weissrusslands haben nach eigenen Angaben alle strittigen Fragen in den bilateralen Beziehungen gelöst. Das sagten Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko übereinstimmend nach mehrstündigen Verhandlungen am Montag in St. Petersburg.