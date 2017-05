Putin und Trump wollen sich erstmals bei G20 in Hamburg treffen

Trump und Putin haben bisher nur miteinander telefoniert. Im Mai soll es in Hamburg zum ersten Auseinandertreffen kommen. © KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump wollen sich am Rande des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg zum ersten Mal treffen. Das teilte der Kreml in Moskau nach einem Telefonat der beiden am Dienstagabend mit.