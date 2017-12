Putin will Rückführung von Kapital nach Russland erleichtern

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Rückkehr von Kapital aus dem Ausland fördern. Eine 13-prozentige Steuer auf zurückgeholte Mittel soll abgeschafft werden. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA POOL/MAXIM SHIPENKOV / POOL

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Rückkehr von Kapital aus dem Ausland fördern. Eine 13-prozentige Steuer auf zurückgeholte Mittel solle abgeschafft werden, sagte Putin am Montag vor Abgeordneten in Moskau.