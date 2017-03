Quali-Sieger Bern kassiert gegen Biel Heimniederlage

Servettes Torhüter Christophe Bays kassiert ein Tor gegen den Zuger Reto Suri © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Zug und Davos können bereits am Samstag in die Playoff-Halbfinals einziehen. Die Zuger siegen gegen Genève-Servette 5:1, während sich Davos im Penaltyschiessen in Lausanne 3:2 durchsetzt.Titelhalter Bern kann in den Playoffs nicht in die Halbfinals durchmarschieren.