Ehre für Thompson und Knightley

Schauspielerin Emma Thompson erhält den britischen Ritterorden. (Archiv) © Keystone/AP/ARTHUR MOLA

Die Schauspielerinnen Emma Thompson und Keira Knightley werden von Königin Elizabeth II. als «Dames» des Order of the British Empire ausgezeichnet. Die Namen der beiden Film-Stars befanden sich auf der am Freitag veröffentlichten «Ehrenliste».