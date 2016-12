Queen verschiebt Weihnachtsreise aufs Land wegen schwerer Erkältung

Die britische Monarchin und ihr Mann, Prinz Philip, seien sehr erkältet und könnten daher nicht wie geplant am Mittwoch nach Sandringham fahren, teilte der Buckingham-Palast mit. Die 90-jährige Queen und ihr fünf Jahre älterer Gemahl fahren jedes Jahr in der Weihnachtszeit mit dem Zug von London nach Norfolk und von dort nach Sandringham.

Polizei und Bahnpersonal standen Medienberichten zufolge bereits am Bahnhof in London und warteten auf Elizabeth II., als die Fotografen erfuhren, dass die Reise nicht mehr am Mittwoch stattfinden würde.

Noch am Dienstag hatten die Königin und Prinz Philip die königliche Familie zu ihrem jährlichen Weihnachtslunch im Buckingham-Palast empfangen. Dabei waren unter anderen Thronfolger Prinz Charles und sein Sohn Prinz William.

Es ist sehr selten, dass die Queen aus Gesundheitsgründen etwas absagt. Sie geht jedes Jahr hunderten Verpflichtungen und Terminen nach. Zum Jahresende dürfte sie aber die Schirmherrschaft über 25 Organisationen und wohltätige Vereinigungen an andere Familienmitglieder abgeben – insgesamt hat sie rund 600 solcher Schirmherrschaften inne.

