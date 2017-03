Queen weiht Denkmal für Kriegsveteranen ein

Queen Elizabeth II. und weitere Mitglieder der königlichen Familie weihen ein Denkmal für die britischen Veteranen der Kriege im Irak und in Afghanistan eingeweiht. © KEYSTONE/AP Pool Reuters/TOBY MELVILLE

Die britische Königin Elizabeth II. hat ein Denkmal für die Veteranen der Kriege im Irak und in Afghanistan eingeweiht. Bei der feierlichen Enthüllung des Monuments aus Stein und Bronze in London waren am Donnerstag auch weitere Mitglieder der Königsfamilie dabei.