Queen zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit

Sie hat sich wieder von ihrer Erkältung erholt: Queen Elizabeth mit ihrem Mann Prinz Philipp auf dem Weg zum Sonntagsgottesdienst. © KEYSTONE/AP PA/CHRIS RADBURN

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich offenbar von ihrer schweren Erkältung erholt: Die 90-jährige Monarchin besuchte am Sonntag den Gottesdienst in Sandringham und zeigte sich damit erstmals seit über einem Monat wieder in der Öffentlichkeit.