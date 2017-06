Am Quellrock Open Air 2017 in Bad Ragaz spielen Züri West, The Locos, Itchy Poopzkid und Pegasus als Headliner. Damian Lynn, Troubas Kater Manillio und viele mehr runden das Programm ab. Total 18 Bands spielen während zwei Tagen und Nächten auf unseren beiden Bühnen. Dazu noch zahlreiche DJ’s welche in den Bars die Nacht zum Tag machen werden.

Das Quellrock Open Air findet vom 23. – 24. Juni auf dem Freudenberg in Bad Ragaz statt. Hier geht’s zu den Tickets