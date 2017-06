Radio Melody am Seenachtsfest Arbon

Seenachtsfest Arbon

Vom 07. – 09. Juli findet am Bodenseeufer in Arbon wiederum das legendäre Seenachtsfest statt. Von der Chilbi über kulinarische Angebote bis Konzerten wird alles geboten. Radio Melody ist mit der Livesendung Werners Schlagerwelt vor Ort und sendet am Samstag, 08. Juli von 20.00 – 22.30 Uhr das beliebte Schlagerformat live. Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.