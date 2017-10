Radio Melody an der Olma 2017 – Tag 3

An diesem sonnigen Olma Tag fanden viele Gäste nach dem Umzug des Gastkantons Thurgau auch den Weg zu uns an der Radio Melody Stand. Nach 14 Uhr erzählten die Tomaros über die Produktion ihrer neuen CD, die Anfangs November erscheinen soll. Auch auf der neuen Schlagerproduktion haben sie alle Instrumente selber eingespielt. Dafür fuhren sie in das ehemalige Tonstudio vom legendären Jack White nach München.

Am 3. November sind sie live in Birr zu sehen und am 12. November spielen sie im Forum im Riet in Landquart (Beginn 17 Uhr) – wetere Termine sind auf der Tomaros Webseite zu finden.

Wir verschenken 10 * 2 Eintritte für die «Liebe das Leben» Tournee in Landquart – einfach bis spätestens 22. Oktober 17 ein E-Mail an studio@radiomelody.ch