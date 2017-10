Die tolle Eindrücke der Schlagerparty im grossen Festzelt sind noch nicht ganz verebbt schon geht es weiter an unserem Olma Stand. Zu Gast war die Ostschweizer Sängerin Marleen. Sie stellt ihr neues Album «Ich tu es vor». Die Künstlerin steht seit 2003 auf den Schlagerbühnen in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Ihr aktueller Titel ist «Engel der Nacht».

Neben dem Schlager gehört Marleens Herz den Tieren. So ist Botschafterin des Walter Zoos in Gosau und verwöhnt Hund in ihrer Pfotenoase.