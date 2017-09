In der Radio Melody Hütte in der Halle 2.0 erleben die Besucherinnen und Besucher live wie Radio gemacht wird. Das Moderationsteam gewährt spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit. In der Radio-Livesendung direkt aus der Olma treten verschiedene Schlagerkünstler auf und geben spannende Interviews.

Lageplan

Die gemütliche Radio Melody Hütte befindet sich wie letztes Jahr in der Halle 2.0 am Stand 2.0.14. Besuche uns und erlebe live, wie Radio gemacht wird.

Wir freuen uns auf dich!