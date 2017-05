Radio Melody – Sendungen

Bodeständigi Choscht

Montag ab 19 Uhr

Moderation : Rosmarie Lutziger, Reto Stampa

Urchige, zünftige und lüpfige Musik – vom Ländler übers Volkslied bis hin zur Blasmusik mit viel Interessantem über Naturverbundenheit, Land und Leute.

Wunschkonzert

Freitag ab 19 Uhr

Moderation: Rosmarie Lutziger, Maria Kühne, Sandro Stampa, Robin Marc

Wir erfüllen jeden Freitagabend Musikwünsche aus Schlager, Volksmusik, Oldies.

Rosmaries Öbetli

Dienstag ab 19 Uhr

Moderation: Rosmarie Lutziger

Rosmarie’s Öbetli bringt Unterhaltungsmusik der gemütlichen und besonderen Art. Das Gemüt wird auch über tiefgründige oder besinnliche Musik/Texte angesprochen. Musikalische Überraschungen gehören zu Rosmarie’s Öbetli ebenso wie Sprüche und Texte aus dem Alltag. Dazwischen werden Hörergrüsse übermittelt.

Fetenhits

Samstag ab 20 Uhr bis Mitternacht

Musikmix: Sandro Stampa

Radio Melody Fetenhits ist genau die richtige Musik zum Party feiern. Nonstop jeden Samstagabend von acht bis Mitternacht mit den grössten Partyklassikern gemixt.

Werners Schlagerwelt

Donnerstag ab 19 Uhr

Moderation: Werner Plüss

Die Schlagerkultsendung mit Infos und Interviewgästen aus der Szene, dem Schlager der Woche, Schlageroldies und Hörerwünschen.

Jukebox

Sonntag ab 19 Uhr

Radio Melody präsentiert in der dreistündigen Sendung die besten Schlageroldies aus den vergangenen Jahren und schaut ebenfalls in die früheren Charts. Natürlich fehlen auch die Gedanken (Memories) an die früheren, grössten Schlageroldies nicht.

Gott und die Welt

Sonntag 12 – 13 Uhr

Moderation: Beni Hofstetter

Jeden Sonntag führen Beni Hofstetter und Charlotte Küng durch die einstündige Sendung. Träger dieser Sendung ist neben Radio Melody die römisch-katholische und die evangelisch-reformierte Kirche. Ziel der Kirchen ist es, die Hörer mit religiösen und spirituellen Inhalten zu erreichen. In der Sendung «Gott und d’Welt» werden kirchliche, gesellschaftliche und auch soziale Themen aufgegriffen. Auch werden Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen zum Leben, zur Kirche, zum Glauben beantwortet. Mails bitte an: kirche@radiomelody.ch