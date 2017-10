Frau eines Tschetschenen erschossen

Die prominente Ärztin und Soldatin Amina Okujewa ist bei einem Anschlag nahe Kiew getötet worden. Der Anschlag könnte jedoch ihrem tschetschenischen Mann gegolten haben. (Archiv) © Keystone/AP/Ann Molchanova

In einer Serie rätselhafter Anschläge in der Ukraine ist die prominente Ärztin und Soldatin Amina Okujewa getötet worden. Oppositionelle Politiker kritisierten daraufhin am Dienstag massiv die Sicherheitsorgane.