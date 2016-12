Rafael Beutl und Mimi Jäger werden Eltern eines Knaben

Dies hat die ehemalige Freestyle-Skifahrerin in der Sendung «Lifestyle» verraten, so wie sie ausserdem erzählte, dass sie von ihrem Liebsten einen Baby-Ring bekommen habe. «Ein Geschenk aufs Baby hin.»

Die 34-Jährige ist so happy, dass sie die kritischen Bemerkungen zu ihrer neuen Haarfarbe Rot gelassen nimmt. «Egal, ob es um Haarefärben oder angeblich zu viel Sport in der Schwangerschaft geht: Böse Zungen meinen immer, sie müssten mir sagen, was gut ist für mein Kind und was gar nicht geht», sagte sie zu 20min.ch. Für sie gelte der gesunde Menschenverstand.

(SDA)