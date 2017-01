Rafael Nadal nach gut vierstündigem Kampf in den Achtelfinals

Rafael Nadal hatte mehr als vier Stunden zu kämpfen, ehe sein Achtelfinal-Einzug feststand © KEYSTONE/EPA AAP/JULIAN SMITH

Rafael Nadal steht nach einem harten Kampf in den Achtelfinals am Australian Open in Melbourne. Der 30-jährige Spanier setzt sich gegen den Deutschen Alexander Zverev in fünf Sätzen durch.