Erklärte wegen einer Verletzung im linken Knie Forfait für den Viertelfinal in Paris-Bercy: Rafael Nadal © KEYSTONE/EPA/ROMAN PILIPEY

Rafael Nadal gibt für den Viertelfinal am ATP Masters 1000 in Paris-Bercy Forfait. Den Spanier plagt wieder einmal eine Verletzung im rechten Knie.Der Weltranglisten-Leader hätte in der zweiten Partie ab zirka 15.30 Uhr gegen den Serben Filip Krajinovic (ATP 77) gespielt.