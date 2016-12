Rafael van der Vaart wird wieder Vater

Er sei «super glücklich, stolz und sehr dankbar», schrieb der frühere HSV-Spieler weiter. Van der Vaart hat bereits einen Sohn namens Damian Rafael mit seiner Ex-Frau Sylvie Meis. Der frühere niederländische Nationalspieler steht derzeit beim dänischen Verein FC Midtjylland unter Vertrag. Auch seine Lebensgefährtin Polman stammt aus den Niederlanden.

Dem Paar stehe eine spannende Zeit bevor und sie hofften, dass alles gut gehen werde, schrieb van der Vaart. Er wolle seine Fans über die Sozialen Medien auf dem Laufenden halten.

Super Happy, proud and very grateful Estavana, Damian and I, kindly announce today that Estavana is pregnant! https://t.co/3diI3YctsC

— Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 27. Dezember 2016