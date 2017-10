Rajoy kündigt Regierungsabsetzung und Neuwahlen in Katalonien an

Hat die Übernahme der Regierungsgewalt in Katalonien und damit die Entmachtung der Separatisten eingeleitet: Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy, hier anlässlich der Sondersitzung des Kabinetts vom Samstag in Madrid. © Keystone/AP POOL EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

Zur Beendigung der Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien will die spanische Regierung die Regionalregierung absetzen und das Parlament in Barcelona auflösen. Das Hauptziel der geplanten Zwangsmassnahmen sind Neuwahlen in der Region innert sechs Monaten.