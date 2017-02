© www.schmitz.tv

Seit über 10 Jahren erobert Ralf Schmitz die Bühnen im deutschsprachigen Raum. Nun kommt der Komiker, Autor, Moderator, Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker in Personalunion mit seinem sechsten Live-Programm “Schmitzenklasse” in die Schweiz. Am Donnerstag, 23. März ist Ralf Schmitz in der Tonhalle St. Gallen.