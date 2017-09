Rammbock-Einbrecher klauen über 100 Uhren

In Oberuzwil SG haben so genannte Rammbock-Einbrecher aus einer Bijouterie Uhren im Wert von über 200'000 Franken gestohlen. (Symbolbild) © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

So genannte Rammbock-Einbrecher haben in der Nacht auf Samstag aus einer Bijouterie in Oberuzwil Uhren und Schmuck im Wert von über 200’000 Franken mitgehen lassen. Sie waren mit einem gestohlenen Auto in die Glasfront gefahren, um in das Geschäft zu kommen.